جالاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

تحدث عبد الرحيم البيرق نائب رئيس جالاتا سراي التركي عن مستقبل مصطفى محمد مع الفريق التركي في الفترة المقبلة.





وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق التركي مقابل 4 ملايين دولار.





وأشارت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن الزمالك من الممكن أن يرفض انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي بصفة نهائية في حالة وجود عرض مادي أكبر من العرض التركي.





وتمكن مصطفى محمد من جذب الأنظار إليه سريعًا بتألقه عن طريق تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات شارك فيها مع جالاتا سراي في جميع البطولات.





وقال عبد الرحيم البيرق في تصريحات خلال مؤتمر تجديد عقد الحارس فرناندو موسليرا نقلتها صحيفة الصباح التركية :" كل الخيارات في يد جالاتا سراي, مصطفى محمد سيستمر مع جالاتا سراي".