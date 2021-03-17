نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 17-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 17-3-2021





أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 17-3-2021





تتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال الفترة الأخيرة، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.62 جنيهًا للشراء، و15.72 جنيهًا للبيع.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-3- 2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-3- 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب عيار 21 ب764 جنيها للجرام.. التفاصيل من هنا





أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة "بتروسيف"

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" لاعتماد نتائج اعمال عام 2020 .. التفاصيل من هنا

"الزراعة" تبحث مع غينيا التعاون في مجال الاستزراع السمكي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كل من إبراهيم كابا وزير خارجية جمهورية غينيا والسيدة بونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية و شانتال كول - مستشارة رئيس الجمهورية الغيني لشئون البيئة والتنمية المستدامة والوفد المرافق لهم حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.. التفاصيل من هنا





الحكومة تدرس سبل جذب الاستثمارات العالمية بساحل البحر الأحمر

عقدت الحكومة، اجتماعاً لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.. التفاصيل من هنا





البنك المركزي يوضح شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن الاشتراطات المؤهلة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مماثلة لما كانت عليه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغة قيمتها 20 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا





"الإسكان" تستعراض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي

عقد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً لاستعراض مخطط تطوير المناطق المحيطة بمحور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً"، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظتين.. التفاصيل من هنا





"الإسكان": إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ"العزب الجديدة" بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه.. التفاصيل من هنا





وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل حول "الاستعراضات الوطنية الطوعية"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في ورشة العمل الافتراضية حول "الاستعراضات الوطنية الطوعية" التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) وجامعة الدول العربية.. التفاصيل من هنا

وزيرة التجارة تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدات اليوم في توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالـ 7 مجمعات صناعية والتي تم طرحها بـ 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر.. التفاصيل من هنا





الرقابة المالية تناقش سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال

اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.. التفاصيل من هنا

