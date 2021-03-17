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دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاك حقوق الإيجور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:55 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبات على الصين بسبب انتهاك حقوق الإيجور، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أكدت مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات صينية متورطة في إساءة معاملة الإيجور في إقليم شينج يانج.

 

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، وطلبت عدم الكشف عن هويتها أنه وفق آلية حقوقية عالمية، أنشئت مؤخرا، يدرس التكتل المكون من 27 دولة تجميد الأصول أو فرض حظر سفر.

 

وأضافت المصادر أن الإجراءات نالت موافقة أولية من جانب ممثلي الدول الأعضاء الخميس ولكن مازالت بحاجة لتدقيق قضائي أكثر.

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