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زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في استعاده خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وارتبط إسم رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي من دور الستة عشر.


وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن زيدان يخطط لتشكيل هجوم ريال مدريد الموسم المقبل ليكون من الثلاثي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وإدين هازارد في حالة عدم تمكن النادي من حسم صفقة كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.


وتابع الموقع، أن ريال مدريد لديها هدف واضح هو التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل أو النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.


وأشار الموقع، أن إدارة ريال مدريد وزيدان يرحبان بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو ويعتبرونها تعزيز للموسم المقبل مع بقاء على خطط المستقبل بضم هالاند أو مبابي.

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