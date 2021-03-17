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موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع موسيماني شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا تحت المراقبة من أجل الوقوف على مستواه الفني قبل المطالبة بضمه إلى التتش.

وكلف موسيماني جهازه المعاون بتجهيز ملف شامل وتقرير عن شادي حسين، من أجل مناقشة ضمه بالفترة المقبلة، خاصةً أنه لم يمنح الضوء الأخضر للتعاقد معه حتى الآن.

من ناحية أخرى استقر موسيماني على عودة كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر حمدي وأحمد ياسر ريان، الثلاثي المعار مع بداية الموسم.

ويلعب عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع الاتحاد السكندري، وأحمد عبدالقادر يلعب مع سموحة لمدة موسمين، بينما يتواجد ريان في سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر، حيث يوجد بند في عقدي عمار وعبد القادر يُتيح بعودتهم مرة أخرى إلى القلعة الحمراء حال طلب المدير الفني.

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