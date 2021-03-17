موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، يوم 20 مارس الجاري.





ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو يوم السبت المقبل الموافق 20 مارس الحالي، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الميرنجي المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، و6 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد.





بينما سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 11 لقاء.



