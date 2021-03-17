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الكشف عن تفاصيل أزمة مصطفى محمد قبل معسكر منتخب مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تفاصيل أزمة مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالطة سراي التركي، بعدما فقد جواز سفره في تركيا.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي التركي، أبلغ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، بسرقة جواز سفره منذ يومين.

وتابع المصدر أن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، طلب من مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي استخراج وثيقة سفر من تركيا نظرا لعدم وجود إمكانية لاستخراج بدل فاقد له من مصر، وهو خارج البلاد.

وتابع المصدر أن مسؤولي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يحاولون إنهاء بعض الترتيبات الخاصة بأوراق مصطفى محمد، لحل أزمة التحاقه بمعسكر الفراعنة.

وأتم المصدر أنه حال فشل مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، في اللحاق بمواجهة كينيا يوم 25 مارس، سيلحق بمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة جزر القمر، وهذا هو الاتجاه الأقرب للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

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