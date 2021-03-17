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الصحة السعودية تعلن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:08 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

حثت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

 

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 367 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

 

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 381708 حالة، من بينها 2935 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 542 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 372217 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6556 حالة وفاة.

 

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

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