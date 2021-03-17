انفوجراف.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأبرزها الموافقة علي اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.



ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.



وترصد "الفجر" من خلال انفواجراف أبرز قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي:



1_ تخصيص أراضي مملوكة لدولة لأقامه مدرسة ثانوية فنية وإقامة ملعب كرة قدم



2- الموافقة علي نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان



3_اعتماد قرارات وتوصيات مجلس الوزراء لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 75 المنعقدة بتاريخ 832021



4_ الموافقة علي استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.



5-اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بشرق القاهرة من المشروعات القومية



6- اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر بمدن محافظتي شمال وجنوب سيناء من المشروعات القومية



7-اعتماد قرارات مجلس الوزراء بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا.



8- تعمم منظومة الـ Oracle Payroll على كافة الجهات الإدارية بالدولة



9_ الموافقة على اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربى للإنماء بـ50 مليون دولار