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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان يستعرض تفاصيل طقس الخميس الموافق 18 مارس 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
-نشاط رياح على السواحل الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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