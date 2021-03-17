تمكين اقتصادي.. ماذا قدمت الدولة للمرأة في شهر مارس؟

لم تغفل الدولة المصرية، عن دعم المرأة المصرية، وتقديرها، حيث خصصت شهر مارس للاحتفال بها، وتقديم هدايا لدورها العظيم داخل الأسرة وفي مؤسسات الدولة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم الدولة للمرأة المصرية في شهر مارس.



تمكين اقتصادي

تسعى الحكومة، لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.



تمكين المرأة 2030

وأطلقت الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.



جائزة الأم المثالية

ولتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، تطلق الدولة، جائزة الأم المثالية كل عام في ذات التوقيت، وذلك للتأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.



تنظيم الأسرة بالمجان

وكذلك، توفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.



يوم المرأة المصرية

وتحتفل الدولة، خلال الشهر الجاري، بيوم المرأة المصرية، الذي اختير 16 مارس، لبداية الحركة النسوية في مصر هو مناسبة للاعتزاز بجهود المرأة المصرية، التي ناضلت عبر عقود من أجل نَيْل العديد من المكتسبات، وكذلك عيد الأم.