Advertisements

غرفة الجيزة التجارية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها الليبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
Advertisements


وقعت غرفة الجيزة التجارية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة الليبية اتقاقية "التأخي "والتي تأتى في إطار زيادة التعاون المشترك وتنمية حركة التجارة بين منتسبي الغرفتين، وذلك في إطار حرص مجلسي إدارة الغرفتين للسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. 
 
وشهد توقيع الاتفاقية كل من محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وحسن سليمان الديبانى رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بدرنة، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة. 
 
واتفق الجانبيان على أن تشمل الاتفاقية على عدة أسس لإزالة المعوقات التي تواجه الجانبين إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين، وتبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق. 
 
وصرح محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية في بيان للغرفة إن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لألاف السنين، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنويا.
 
وأشار إمبابى إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولا، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات. 
 
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أي معوقات توجه المتعاملين في المجال التجارى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. 
 
وأشاد إمبابى بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذى أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، التأكيد على الدور المصرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لدولة ليبيا الشقيقة.
 

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ 37 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ 37 دقيقة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار