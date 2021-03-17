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السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل بقوص في قنا
الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:27 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل، بقرية عباسة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في عدد من المنازل، بقرية عباسة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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