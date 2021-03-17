Advertisements

محمد عباس يستعد لطرح أغنية جديدة تعرف على التفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
محمد عباس يستعد لطرح أغنية جديدة تعرف على التفاصيل


يستعد المطرب الشاب محمد عباس، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"مزعلتش" وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية"مزعلتش" من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وأعلن عباس، عن تفاصيل الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن الفنان محمد عباس احتفل مؤخرا بحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب في الديرجيست، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وكان عباس قد حصد جائزة أفضل مطرب شاب من مهرجان نجم العرب، بتصويت الجمهور وأعرب عن سعادته بهذا التكريم.

وطرح ألبومه الجديد مؤخرا، وحقق من خلاله نجاحًا ساحقًا وحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ورواجا واسعا.

أخبار تهمك

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ 37 دقيقة

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعة و نصف

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ 37 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار