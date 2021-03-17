محمد عباس يستعد لطرح أغنية جديدة تعرف على التفاصيل



أغنية"مزعلتش" من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.



وأعلن عباس، عن تفاصيل الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.







جدير بالذكر أن الفنان محمد عباس احتفل مؤخرا بحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب في الديرجيست، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



وكان عباس قد حصد جائزة أفضل مطرب شاب من مهرجان نجم العرب، بتصويت الجمهور وأعرب عن سعادته بهذا التكريم.



وطرح ألبومه الجديد مؤخرا، وحقق من خلاله نجاحًا ساحقًا وحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ورواجا واسعا.



يستعد المطرب الشاب محمد عباس، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"مزعلتش" وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".