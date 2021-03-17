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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.45% في ختام التعاملات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% خاسرًا 6.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1459.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني.

 وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 17.81% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.7%، سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 17.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.06%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.33%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.77% مدفوعًا بصعود سهم شركتي ناس وعقارات السيف بنسبة 8.82%، 0.65%، على التوالي.

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