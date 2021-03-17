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الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السنوي الخامس لجمعيته العامة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع المستشارين رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية بالدول العربية، حيث شارك:

1- المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري.  
2- المستشار محمد الغزو - رئيس المجلس القضائي الأردني، رئيس محكمة التمييز.
3- القاضي محمد حمد البادى، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات.
4- المستشار عبد الله حسن البوعنين، رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين.
5- المستشار محمد بن ناجى بن جاسم، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة استئناف الكويت.
6- المستشار محمد الحافي، رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا بليبيا
7- المستشار كريم خصباك، رئيس مجلس الدولة بالعراق.
8- المستشار السيد عبد السلام المهدى، الرئيس الأول لمجلس الدولة بتونس
9- المستشار فادى الياس، رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان.
10- القاضية الدكتورة سوسن شندي – عميد معهد العلوم القضائية والقانونية بالسودان.
11- القاضي حازم اكديك – رئيس المحكمة الإدارية بفلسطين.
12- القاضي عبد العتاق فكير، رئيس محكمة الرباط الإدارية بالمغرب.

ونظر رؤساء المجالس والمحاكم العليا جدول اعمال الجمعية العامة، والذى تضمن اعتماد تقرير مراقب الحسابات، واعتماد خطة العمل السنوية، والأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد خلال العام المقبل والتي تتضمن عقد عدة اجتماعات وندوات وورش عمل، كما تضمن الاجتماع نقل رئاسة الاتحاد الى المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات وفقا للترتب الذى حددته وثيقة تأسيس الاتحاد، وبذلك تتولى المحكمة العليا بدولة الامارات أعباء رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين.

وقررت الجمعية العامة في اجتماعها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ليصبح على النحو التالى:
- المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا.
- المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين نائبا للرئيس.
- مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية عضوًا.
- مجس شورى الدولة بلبنان عضوًا.
- مجلس الدولة بجمهورية العراق عضوًا.

وكما قررت الجمعية العامة للاتحاد إعادة انتخاب السيد المستشار محمد محمود رسلان – نائب رئيس مجلس الدولة المصري – أمينًا عامًا للاتحاد لفترة أربعة سنوات أخرى.

وقام رؤساء المجالس والمحاكم العليا بإطلاق مكتبة الاتحاد على موقعه الالكتروني، وهى مكتبة تضم الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا بالدولة العربية، وتم تزويدها بطرق بحث متعددة لتيسر على الباحث العربي الوصول الى ما يحتاج اليه من المبادئ والاحكام الصادرة من مختلف محاكم الدول العربية.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري أنشئ في ديسمبر 2015 ووقعت وثيقة النظام الأساسي بقصر الاميرة فوقية بمجلس الدولة المصري بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، ويضم مجلس الدولة المصري بين جنباته مقر الاتحاد وامانته العامة.
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة
الاتحاد العربي للقضاء الاداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس بحضور رئيس مجلس الدولة

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