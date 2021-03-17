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الإمارات تسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 432.364 حالة.

 

‌‎وسجلت الصحة الإماراتية، 8 حالات وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1414 حالة وفاة.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 236.988 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

 

‌‎وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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