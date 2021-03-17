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صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان مصير لاعبي خط الوسط في فريق برشلونة، على كف عفريت من التواجد في التشكيل الأساسي، خلال الموسم المقبل بسبب صفقة مجانية ستحدث في الصيف القادم.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، اقترب من الانتقال إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت: مجئ فينالدوم صاحب الـ 30 عامًا إلي قلعة الكامب نو، ستكون على حساب أحد لاعبي خط الوسط الحاليين، من الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.


واوضحت: ان فينالدوم يعتبر اللاعب المفضل للمدرب الهولندي رونالد كومان، عندما دربه في منتخب هولندا، وسيكون عنصر مهم في تشكيلته إذا استمر كومان على رأس القيادة الفنية للبارسا.


وأردفت: من الممكن ان يكون بوسكيتس هو الضحية لحساب فينالدوم، وسيكون دي يونج في مركز لاعب الوسط المدافع مكان بوسكيتس، وسيكون فينالدوم بجوار بيدري.


وأختتمت: سيكون المتضرر إلياكس موريبا لاعب الوسط الشاب، الذي يقدم مستويات عالية في الفترة الأخيرة، ونال إعجاب كومان وجماهير برشلونة، بجانب ريكي بويغ وميراليم بيانيتش الذي قد يرحل.

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