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بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تبحث إدارة الزمالك ملف التجديد مع نجمي الفريق عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو وذلك بعد الاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك على تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ونجح مسئولو الزمالك في الاتفاق مع ساسي على التوقيع لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل مقابل الحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد ورفضت الإدارة وضع أي شروط جزائية تتيح للنجم التونسي الرحيل عن الزمالك للاحتراف الخارجي في حالة تلقيه عروضا خلال الموسمين الجديدين.

ومن المتوقع أن يوقع فرجاني على عقده الجديد مع الزمالك عقب مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتدرس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز البحث عن التمويل من أجل توفير 50 مليون للتجديد للثنائي عبد الله جمعة وزيزو نجمي الفريق.

وغضب عبد الله جمعة في الساعات الماضية بسبب تجاهل اللجنة المؤقتة في الزمالك رفع قيمة عقده، حيث يرغب جمعة في المساواة مع عقود اللاعبين الفئة الأولي في الفريق.

وانتابت عبد الله جمعة حالة من الغضب بسبب ضعف قيمة عقده في ظل مشاركته بصفة أساسية في الوقت الذي يحصل في سيف فاروق جعفر الذي لم يشارك مع الفريق علي عقد بقيمة الفئة الأولى.

وعلى نفس الجانب, يرغب أحمد سيد زيزو في رفع قيمة عقده والمساواة بالفئة الأولى في الفريق مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.

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