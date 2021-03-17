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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السابعة عشر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.


وتلعب مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2 أبريل المقبل بأول أربعة مباريات في الجولة.


وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1 الزمالك 33
2 الأهلي 27
3 بيراميدز 25 أسوان
4 الاتحاد السكندري 25
5 إنبي 24
6 مصر المقاصة 24
7 المصري البورسعيدي 23
8 سموحة 22
9 غزل المحلة 22
10 الجونة 21
11 سيراميكا 21
12 أسوان 17
13 المقاولون العرب 15
14 البنك الأهلي 14
15 طلائع الجيش 14
16 وادي دجلة 12
17 الإسماعيلي 11
18 الإنتاج الحربي 10

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