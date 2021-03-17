Advertisements

موسيماني يتخذ قرارا جديدا مع "نيدفيد"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الاستعجال في عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية.

وطالب موسيماني، من الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، منح اللاعب أطول وقت ممكن لعدم تعرضه لأي انتكاسه.

وتخلص نيدفيد تمامًا من رشح الركبة وبدأ في أداء برنامجه التأهيلي مرة اخري لكن من الصعب تحديد موعد لعودته للتدريبات الجماعية.

وكان الأهلي حقق فوزًا على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب الشهداء في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ 35 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار