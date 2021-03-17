موسيماني يتخذ قرارا جديدا مع "نيدفيد"

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الاستعجال في عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية.





وطالب موسيماني، من الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، منح اللاعب أطول وقت ممكن لعدم تعرضه لأي انتكاسه.





وتخلص نيدفيد تمامًا من رشح الركبة وبدأ في أداء برنامجه التأهيلي مرة اخري لكن من الصعب تحديد موعد لعودته للتدريبات الجماعية.





وكان الأهلي حقق فوزًا على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب الشهداء في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



