تأجيل إعادة محاكمة متهم بحرق سيارتين شرطة بمصر القديمة

قررت الدائرة الاولي إرهاب تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد هاشم الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد لجلسة 5 ابريل المقبل وذلك في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة.



وجاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد ملكية السيارتين لوزارة الداخلية وتقدير التلفيات بهما.



صدر القرار برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين والمستشار طارق صلاح درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد علي المتهمين في هذة القضية غيابيا بالسجن المؤبد



وكان قد أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران في سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.



كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.



وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوى مدير نيابة مصر القديمة أن المتهمين أضرموا النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.