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مجهول يطعن رجلاً بسكين أمام كنيسة بفرنسا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:42 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن أحد الأشخاص قام بطعن مسنّ أمام كنيسة فى "مونبولى" وإصابته بجروح خطيرة.


وفي وقت سابق، أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب في باريس، أنها ستتولى التحقيق بشأن حادث طعن نفذه مهاجم بسكين في متنزه قرب باريس.

 

وقالت رئيسة الادعاء لور بيكو، خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي لمجرد أن شخصا لديه مشكلات نفسية، لكن تحقيقنا لا يزال مستمرا".

 

وأضافت أن منفذ الاعتداء ناثان س 22 عاما "كبَّر" عند تنفيذ هجومه، مضيفة أنه "لم يكف عن التكبير خلال هجومه".

 

ويسعى المحققون إلى فهم "طبيعة تطرف" ناثان س الذي اعتنق الإسلام في مايو أو يوليو 2017، وكان يعاني منذ طفولته من اضطرابات نفسية خطيرة.

 

ونقل إلى المستشفى مرات عدة، وغادر في مايو الماضي مركزا للعلاج النفسي قبل أن يوقف تلقي العلاج في يونيو الماضي.

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