شاهد.. محافظ كفرالشيخ يوقف موكبه لنقل مصابين في حادث

أذاعت فضائية "TEN"، مقطع فيديو يستعرض لحظة إيقاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ موكبه، لنقل مصابين في حادث على الطريق الدولي الساحلي.





وأوقف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موكبه المتجه لتفقد مبادرة "حياة كريمة" بمطوبس، لوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية بر بحري التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.





وشاركت 4 سيارات إسعاف في موكب المحافظ في نقل المصابين للمستشفى، وتم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى مطوبس.





وأصيب 5 أشخاص بكسور إثر وقوع حادث سيارة نصف نقل "كبوت"، على الطريق الدولي الساحلي في شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وتم نقلهم لمستشفى مطوبس المركزي لتلقي العلاج اللازم.