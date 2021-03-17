رياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 18 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مارس 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدا الخميس:



شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الجمعة المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء



اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 مارس وحتي الثلاثاء 23 مارس، ارتفاع في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من (6_8) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا بارد ليلا.



يوم السبت المقبل:



أتربة عالقة نهارا: علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.



يوم الأحد المقبل:



أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.



يوم الإثنين المقبل:



أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء وجنوب البلاد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا

