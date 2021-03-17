تحديد موعد عودة وليد سليمان ومعلول

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان والتونسي علي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للتدريبات الجماعية.





ويغيب وليد سليمان منذ مباراة البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بالدوري العام بسبب إصابة عضلية، فيما يغيب معلول منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن وليد سليمان بات قريب من العودة، وقد يلحق خلالها المشاركة في مباراة المريخ السوادني المقبلة، بدوري أبطال إفريقيا.





وتابع: "وليد سليمان أصبح قريب جدًا من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما بات على مشارف إنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي".





واختتم: "معلول سوف يشارك في التدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، وسوف يتم تجهيزه لمواجهة الزمالك، بقمة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل".



