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التصريح بدفن جثة طفلة شنقا نفسها بسبب "ببچي" في المقطم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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بدأت نيابة المقطم والخليفه الجزيية،اليوم الاربعاء، التحقيق في واقعة قيام طفلة بشنق نفسها بسبب لعبة ببجي في المقطم، والنيابة تشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة.

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