تحطم طائرة مقاتلة من طراز (ميغ-21) وسط الهند

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (ميغ-21) خلال مهمة تدريب قتالية في وسط الهند، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء.

وأصدر سلاح الجو الهندي، بيانًا قال فيه إن "طائرة ميغ 21 من طراز بيسون تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث مميت هذا الصباح أثناء إقلاعها في مهمة تدريب قتالية في قاعدة جوية بوسط الهند".

وحتى الآن لم يعرف على الفور سبب الحادث ولم يحدد سلاح الجو مكانه، بيد أنه أمر بالتحقيق في الحادث.