Advertisements

بيراميدز يتقدم بشكوى للكاف ضد نادي نامونجو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تقدمت بعثة فريق نادي بيراميدز بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ضد مسئولي نادي نامونجو التنزاني والمنظمين باستاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" بعد الموقف السيء الذي تعرضت له البعثة واللاعبون بعد وصولهم لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفوجئت البعثة برش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبيل وصولهم لملعب المباراة، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو جهاز فني.

واشتكت البعثة بعد الموقف لمراقب المباراة والمنسق العام، الذي عاين الغرفة وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق ليستعد فيها لخوض المباراة الهامة، وطلب من مسئولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها للكاف.

واضطرت البعثة قبل المبارة لوضع الملابس والقمصان في المياه لتطهيرها من المادة الغريبة، ووضعها في أرضية ملعب المباراة لتتعرض لأشعة الشمس، وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه بدلا من الأسود الكامل ليظهر باللون الأبيض في الأسود في ظل ما تعرض له القميص الأساسي من وضع مادة غريبة عليه.

وقدمت البعثة شكوى رسمية لمسئولي الكاف وإدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي للتحقيق في الواقعة التي سبقت مباراة بيراميدز ونامونجو.

أخبار تهمك

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ ساعة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ 35 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار