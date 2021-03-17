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محمد حماقي يطرح كليب "حياتك في صورة" ويدخل به تريند "يوتيوب"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح النجم محمد حماقي، فيديو كليب أغنيته الجديدة"حياتك في صورة" والتي تعتبر دعاية لإحدى شركات المحمول المتعاقد معها وذلك عبر قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".
الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج رنا الريان.

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جدير بالذكر أن محمد حماقي طرح آخر البوماته بعنوان "كل يوم من ده" إنتاج "نجوم ريكوردز" وضم
20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".


وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير

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