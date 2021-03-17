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كل ما تريد معرفته عن آلية وضع امتحانات الترم الثاني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، قررت وزارة التربية والتعليم، إجراء امتحانات شهرية للطلاب في مراحل النقل، دون الحاجة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن آليات وضع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل.

١. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثانى ستكون في المناهج المحددة فقط.

٢. يلتزم واضعو الامتحانات بالأجزاء المخصصة لكل شهر.

٣. ستكون مناهج كل شهر منتهية بالنسبة لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادي طالما أدى فيها الطالب الامتحانات.

٤. وتجرى امتحانات شهر مارس لطلاب النقل، بداية من 29 مارس حتى 31 مارس 2021م.

٥. أما مواعيد اختبارات شهر أبريل، تنطلق من يوم الأحد الموافق 25 أبريل وحتى 27 أبريل.

٦. وتجرى اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية، بداية من 23 مايو حتى 25 مايو.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميًا، يوم السبت، في 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتظمت الدراسة في مدارس "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية" بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات.

فيما انطلقت الدراسة، يوم الأحد في مدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، وسيكون الحضور اختياريًا بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، كما سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

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الكلمات المفتاحية

امتحانات النقل الفصل الدراسى الترم الثانى

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