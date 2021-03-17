Advertisements

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".


ويتواجد فريق ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٦ نقطة بينما يتواجد فريق أرسنال في المركز العاشر برصيد ٤١ نقطة.

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كر وفر ومصرع شخص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ 34 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يرغب في عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ 34 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار