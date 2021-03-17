موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره أرسنال يوم ٤ أبريل المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".









ويتواجد فريق ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤٦ نقطة بينما يتواجد فريق أرسنال في المركز العاشر برصيد ٤١ نقطة.



