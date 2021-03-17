ارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانيء السعودية بنسبة 3.58%

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال فبراير 2021 ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 3.58% بواقع 572 ألف حاوية قياسية وكذلك ارتفاعا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 16.16% بواقع 213 ألف حاوية قياسية.





كما حققت ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة بلغت 2.23% بواقع 20 مليون طن والقادمة عبر 894 سفينة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من 2020.





ووفقا لمؤشر "موانئ" الإحصائي فقد حققت الموانئ السعودية خلال فبراير ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت 217% بواقع 286 ألف رأس من الماشية الحية كما بلغ عدد الركاب 43 ألف راكب فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 58 ألف سيارة وبلغ إجمالي المواد الغذائية 1.7 مليون طن.















