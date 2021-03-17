ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السابعة عشر

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.









وتلعب مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2 أبريل المقبل بأول أربعة مباريات في الجولة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.

2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.

3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.

4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.

5- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.

6- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.

7- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 5 أهداف.

8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف

9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.

10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.