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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السابعة عشر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.


وتلعب مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2 أبريل المقبل بأول أربعة مباريات في الجولة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1ـ حسام حسن لاعب سموحة 8 أهداف.
2- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.
3- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.
4- عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري 7 أهداف.
5- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف.
6- شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة 6 أهداف.
7- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 5 أهداف.
8- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا 5 أهداف
9- جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.
10- رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري 5 أهداف.

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