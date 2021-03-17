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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي (بدوي 38)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى
ذو مستويين "بدوى 38" الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وإستمر لعدة أيام ،
والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات،
ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلا عن المهارة
فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى، مشيرًا إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار.

كما أشاد بالأداء المتميز لرجال الجيش الثانى الميدانى فى محاربه بقايا العناصر الإرهابية والإصرار
على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة وإقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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