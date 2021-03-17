قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين

الفئات المطلوبة للمتطوعين بالقوات المسلحة:-



الشروط العامة للتطوع:-



المستندات المطلوبة عند التقدم للتطوع:



أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:



وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر):



الشروط والفئات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:



ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-



ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-







وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2019/2020، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 2/5/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق



التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20/5 وحتى 12/6/2021.



رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):-



مواليد أشهر(يوليو أغسطس سبتمبر) من عام 2001 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 12/4/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24/4 وحتى 10/5/2021.



المستندات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:



بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم.



أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع.



المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتيازالتدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعي التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).



جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي:(



كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى::( المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتيازالتدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعي التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي:( اضغط هنا كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى::( [email protected] )، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 02 - 26339581 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ).

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو2021 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/3/2021 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة كالآتي:1- الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية المهنية الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود:فيقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية المهنية الرياضية راسبي الإعدادية الحاصلون على الشهادة الابتدائية الملمين بالقراءة والكتابة) على أن يكونوا من قاطني محافظات ( أسوان قنا ) والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج وغير مسموح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، ويشترط موافقة ولى الامر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية.ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يقل الطول عن (165) سم، وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفًا عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه (غير لائق طبيًا) لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما، وبالنسبة للمتطوعين الأدلاء (قصاصي الأثر) لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الالتحاق في 4/12/2021.( صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحًا بها الرقم الثلاثي لمن أتم سن 16 عام – صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – بيان قيد عائلي مميكن للوالد لم يمضى على استخراجه أكثر من ثلاثة شهور + صورة منه – عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب 16 سنة – عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والولدة أو ولى الأمر (سارية)- عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4x 6 ألوان – عدد 2 كارت عائلي للأسرة مقاس 10X15 سم ألوان خلفية بيضاء – صورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد – أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس المعاهد الكليات ) – صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة في حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية ).تيسيرًا على راغبي التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات وهى مناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا)، وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد، وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021، على أن يبدا قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1042021 وحتى يوم الثلاثاء 1152021.فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021 علي أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء وإستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/4/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.تضمنت الشروط والفئات الآتي:أولًا: المؤهلات العليا:-مواليد الفترة من 17 حتى 31 12 من جميع السنوات حتى عام 2000 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر2020حتى أخر يناير 2021.وخريجو كليات الطب (البشري الأسنان العلاج الطبيعى التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى أخر يناير2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 31 /12 من عام 2001 خريجى العام الدراسى 2019/2020 والفترة من أول فبراير2020 إلى أخر يناير2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27/3/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 54 حتى 22/4/2021.مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى أخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 17 إلى 31/12 من عام 2001 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2020 إلى أخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 28/4/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 165 وحتى 19/5/2021.مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر ) عام 2001 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (يوليو أغسطس سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2000.