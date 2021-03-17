"أمهات مصر" مع اقتراب عيد الأم: "أجمل ما في الأمومة العطاء بلا حدود"

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التحية لكل أم مصرية تضحي من أجل أبنائها وتزرع فيهم القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، وذلك بمناسبة قرب عيد الأم الموافق 21 مارس الجاري.



وطرحت عبير أحمد تساؤل علي الأمهات في صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، عن تجاربهم مع الأمومة وتربية الأبناء حتي يتم الإستفادة من التجارب المتميزة ويستفيد منها الجميع، حيث قالت ولي أمر: "أهم حاجة في تريبة الأولاد الحب والحنان والمدح، كل ما تعلميهم الحب كل ما كانوا أسوياء.. الحب الحب الحب".



وأضافت ولي أمر أخري: "أجمل ما في الأمومه العطاء بلا حدود واحتواء الأم لأولادها واحتضانهم وتربيتهم علي الدين والقيم والأخلاق وزرع الحب والعطاء بداخلهم"، واستكملت أخري: "أنا شايفه إن الأم هي أكتر حاجه بتعطي بدون مقابل حبها وحنانها لأولادها يعطي لأي ام أنها تكون المثاليه".



وذكرت ولي أمر: "مهم جدا إننا ننقل تجاربنا ليهم ونوعيهم دائما إنهم يبادروا بالخير، وإن كل شخص ربنا خلقه مميز وجميل وتربيهم إنهم لا يتنمروا على حد، ولما نبدأ بنفسنا وأنهم فعلا يشوفوا أفعالنا دى أكتر حاجه بتأثر فيهم عن النصح والإرشاد، بلاش نكذب مهما كان حجم الخطأ هنحاول نحل المشكله مع بعض، بلاش ناخد كلام من أصحاب وننقله لحد تانى، ولو كان قدامهم ناس متخاصمين اما نصلح بينهم أو نتركهم دون الدخول فى التفاصيل وشحن بعضهم البعض، احترام الكبير ومساعده الآخرين وحب الخير للغير".