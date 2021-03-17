مدير مستشفى المطرية: متوسط المترددين على العيادات الخارجية 2000 مريض يوميًا

قال الدكتور وائل الدرندلي، مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، إن مستشفى المطرية تعد من أكبر المستشفيات على المستويين التعليمي والخدمي بهيئة المستشفيات التعليمية، حيث تخدم حوالي من 6 إلى 7 مليون نسمة موزعة على محافظات "القاهرة، القليوبية، والشرقية"، كما تخدم آلاف المرضى يوميًا فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات العلاجية ليس فقط التشخيصية، وكذلك إجراء العمليات وإنهاء قوائم الانتظار تبعًا لتوجيهات السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي".



وأضاف "الدرندلي"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن قطاع الاستقبال بالمستشفى يستقبل يوميا من 2000 إلى 3000 الاف مريض، وبعض العيادات يكون بها تناوب، مشيرا ان عدد متوسط المترددين على العيادات الخارجية يوميا يقترب من 2000 مريض.

