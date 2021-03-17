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أمينة تتواجد في الاستديو بسبب هذه الأغنية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تتواجد الفنانة أمينة، بإحدى الاستديوهات من أجل تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "ماتشرفوش الرجالة" ومن المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر أيمن طويل، ومن ألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

جدير بالذكر أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.
وتقول كلمات الأغنية زى أنا ما فرقتش وياكم.. انتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم انا مش هنساكم.. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل..عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والبركة فعلا فيكم.. الفاتحة بقي على روحكم..بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية..وسدوا قصادى انا راضي.. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وانتوا ما عملتوش.. حساب للعشرة وغدرتم.

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