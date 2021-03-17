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حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية تطلق الدورة من "Her Cycle" لرائدات الأعمال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:17 م
الدكتورة هبة مدحت زكي
الدكتورة هبة مدحت زكي
الفجر الاقتصادي
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تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، استقبال طلبات رائدات الأعمال المصريات الراغبات في الانضمام للنسخة الثالثة من دورة الاحتضان Her Cycle وهي الدورة المخصصة للرائدات دعمًا من الحاضنة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تشجيع الشابات والفتيات على تحويل أفكارهن إلى مشروعات في الواقع تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي للحاضنة، أطلقنا النسخة الثالثة من هذه الدورة تحت شعار شايفينك ناجحة، ونسعى من خلالها لدعم الفتيات والنساء على العمل الحر وتنفيذ أفكارهن وتحويلها إلى مشروعات من خلال مجموعة الخدمات المقدمة لهن في دورة الاحتضان الأكبر والتي تستمر على مدار 9 أشهر من التدريبات وورش العمل وهي مقسمة لثلاث مراحل، كل مرحلة 3 شهور، وتهدف جميعها لتنمية المهارات ورفع قدرات المشاركات في دورة الاحتضان.

ووجهت المدير التنفيذي للحاضنة، الشكر لقيادات جامعة القاهرة تقديرًا لجهودهم في دعم مشروعات وأفكار حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الرامية لدعم جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة مصر 2030 وبخاصة ما يتعلق بدعم نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والفتيات على العمل الحر وتحويل أفكارهم لمشروعات ناشئة، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ودعت المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 20 و 45سنة وتتوافر فيهن الشروط التالية ويمتلكن أفكارًا أو مشروعات ناشئة للتقديم من خلال الرابط https://bit.ly/3bqlimy في دورة الاحتضانHer Cycle 2021، وتتمثل شروطها في أن يكون لدى رائدات الأعمال فكرة مبدئية تصلح للتحويل إلى مشروع ناشئ في أيٍ من المجالات الاقتصادية، وتهدف الفكرة لتقديم منتج أو خدمة مفيدة للمجتمع، وأن تكون مقدمة الفكرة مؤمنة وملتزمة بتحويلها لمشروع على أرض الواقع وأن تكون طالبة جامعية أو خريجة الجامعات المصرية.

وتابعت المدير التنفيذي للحاضنة، هدفنا دعم تحويل أفكار رائدات الأعمال من الورق للواقع من خلال التعاون والاجتهاد حتى تصبح كيان ملموس تستفيد منه الرائدات ويستفيد منه المجتمع، ولفتت إلى أن الحاضنة استطاعت من خلال هذه الدورة تقدم الدعم لحوالي 50 رائدة أعمال ومساندة أكثر من 13 مشروع جديد قائم على فكر وقيادة  نسائية بفريق عمل النسبة الأكبر فيه من السيدات.

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