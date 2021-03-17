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للحامل.. هذه الأطعمة تساهم في علاج حموضة المعدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج حموضة المعدة عند السيدات الحوامل، نظرا لأن مشكلة حموضة المعدة تواجه الحامل وخاصة في الشهور الأولى من الحمل، ومن هنا تناولي هذه الأطعمة إذا شعرت بحموضة في المعدة أثناء حملك.

الخضروات من الأطعمة التي تساهم في علاج حموضة الحامل
الخيار هو ملطف طبيعي للمعدة يمكنك تناوله.
الألبان، لكن في حالة الإصابة بالمرارة يجب الابتعاد عنها.
العسل الأبيض، يعمل على تبطين جدار المعدة.
الفواكه، مثل التفاح، والموز، والرمان، والأفوكادو.
شرب الينسون وال كراوية.
تناول الفوارات الآمنة على الحمل التي تعادل الحمض، بعد استشارة الطبيب.
الابتعاد عن الأطعمة التي تساهم في الإصابة بالحموضة ومنها: البهارات الكثيرة، الموالح مثل الليمون والبرتقال والأناناس، الصودا والكافيين، نسب عالية من الدهون، الشوكولاتة

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