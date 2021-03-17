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اتحاد الكرة: طاقم حكام عالمي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشف مصدر داخل إتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد برئاسة المهندس أحمد مجاهد، رفضت فكرة الإستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويلتقى الزمالك بغريمه التقليدي النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد الثامن عشر من أبريل القادم على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الإسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وشدد المصدر على ثقة اللجنة الثلاثية في الحكام المصريين، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم برئاسة أحمد وحيد تبذل قصارى جهدها في شرح السلبيات والأخطاء التي يرتكبها الحكام في كل جولة، مما يساعدهم على عدم تكرارها في الجولات التالية.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 لقاء، فاز في10، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

بينما يحتل النادي الأهلي وصافة الدوري برصيد 27 نقطة من 11لقاء، فاز في8، وتعادل3 أخرى.

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