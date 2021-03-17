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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يلتقي فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021، في السابع عشر من شهر أبريل المقبل.

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب الأولمبيكو في مدينة إشبيلية، يوم السبت 17 أبريل القادم، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان برشلونة تأهل إلي النهائي بعدما حقق الريمونتادا على فريق إشبيلية، في دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بنتيجة 3-0 في ملعب الكامب نو، بعدما خسر بهدفين في الذهاب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بينما أتلتيك بيلباو تأهل إلي النهائي بعدما فاز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في إياب نصف النهائي في الوقت الإضافي، بعدما جاءت نتيجة الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

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