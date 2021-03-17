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طرق استخدام الزنجبيل للتخلص من الشعر الأبيض

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
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يعمل الزنجبيل على  تحفيز الجسم لإنتاج الميلانين وهي الصبغة المسؤولة عن لون الشعر، ويساعد على تقليل ظهور الشعر الأبيض مع التقدم في السن، بجانب تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس وزيادة صحة الشعر.

ومن هنا؛ هناك مجموعة من الطرق التي يمكنك استخدامها  للشعر الأبيض من الشعر الابيض

الطريقة الأولى: 

يُخلط القليل من جذور الزنجبيل المطحونة مع ملعقتين صغيرتين من العسل، ويتم خلطهم جيدًا حتى يتكون خليط مُتجانس، ثم يتم توزيعها على الشعر الأبيض وتركها لمدة نصف ساعة ثم يُشطف الشعر جيدًا بالماء الدافئ .

الطريقة الثانية: 

يُخلط الزنجبيل الطازج المبشور صغيرًا مع ملعقتين من الحليب، ثم يُوزع على الشعر الأبيض ويُفرك به الشعر لعدة دقائق ثم يُترك لمدة ربع ساعة، ثم يُغسل بالماء وتكرر العملية يوميًا لمدة عشرة أيام.

الطريقة الثالثة: 

يتم مزج ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور مع ملعقة كبيرة من العسل، والمواظبة على تناولها يوميًا للحصول على أفضل نتيجة.

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