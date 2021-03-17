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عمرو دياب يُقدم مواهب جديدة في حفله الخاص

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الهضبة عمرو دياب، منذ قليل صور جديدة من حفل الأمس والذي أُقيم على هامش مسابقة"حلم الغنا" التي أعلنت عنها إحدى شركات المحمول المُتعاقد معها الهضبة.

وقدم عمرو، في حفل أمس عدد من المواهب التي شاركته الغناء على المسرح حيث أعرب عن سعادته بوجود مواهب مثل هذه في مصر.
وعلق عمرو، على المنشور وكتب،:" شكرًا ڤودافون على اتاحتها فرصة حقيقة لكل الاصوات الجادة انها توصل للناس وتقدر تسمعها في #حلم_الغنا، ودي بس البداية ولسه هنكمل مع بعض عشان نقدر نوصل لكل الاصوات الحلوة"
جدير بالذكر أن

النجم عمرو دياب أحيا أمس حفل "حلم الغناء" وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المحمول ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب.

وحضر الحفل حشد كبير من نجوم الفن وتحديدًا الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني.

وكان من بين الحضور نادر حمدي وتامر حسين وعادل حقي وخالد تاج الدين وبهاء الدين محمد، وحرص الهضبة على تحيتهم ومشاركتهم غناء أشهر الاغنيات التي قدموها له على مدار مشواره.

وقدم الهضبة مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوه الغناء.
يذكر أن عمرو دياب احتفل مؤخرا بإطلاق عطره والذي يحمل اسمه وذلك في حفل كبير أقيم في دبي وقدم خلاله الإعلان الخاص بالعطر والذي صوره على أنغام أغنية "وأنا معاك".

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