ذكرت إذاعة كادينا سير اليوم الأربعاء، أنه سيتم السماح للمشجعين بحضور المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمؤجلة من الموسم الماضي، بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو الشهر المقبل.



وقال التقرير إن إستاد إشبيلية الذي يسع 60 ألف متفرج سيكون جاهزاً لاستضافة نسبة تتراوح بين 20% و25% من هذا العدد لنهائي كأس الملك للموسم الماضي في 3 أبريل (نيسان)، وكذلك لنهائي الموسم الجاري بين برشلونة وبلباو في 17 من الشهر ذاته.



ورفض الاتحاد الإسباني التعليق على التقرير لكنه قال إنه سيعقد اجتماعاً مع بلباو وسوسيداد يوم الخميس، لتنسيق الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية ومنها إمكانية حضور المشجعين.



وحظرت إسبانيا حضور المشجعين مباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس (آذار) 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، ما أسفر عن اتفاق بلباو وسوسيداد على تأجيل نهائي كأس الملك لعام واحد لزيادة فرصة وجود الجماهير في المدرجات.



ولم يسبق أن التقى بلباو وسوسيداد في نهائي كأس الملك، ووافق الفريقان على إهدار فرصة محتملة للتأهل للدوري الأوروبي هذا الموسم من أجل اللعب أمام المشجعين.