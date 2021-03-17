بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك





رفض أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو طلب الحصول على مبلغ 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده.





وترغب إدارة القلعة البيضاء، في تجديد عقد أحمد سيد زيزو، في ظل غضب اللاعب بسبب انخفاض قيمة عقده مع الفريق، مقارنة بعناصر أخرى في صفوف الفريق.





ويعاني أحمد سيد زيزو من تراجع كبير في المستوى خلال الفترة الحالية، مقارنة بمستواه في الموسم الماضي.





وخسر الزمالك أمس الثلاثاء بهدف نظيف أمام الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.