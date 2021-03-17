Advertisements

استطلاع رأي يكشف التراجع الكبير لشعبية أردوغان وحزبه في تركيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

 كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تراجع شعبية نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وتحالفه مقابل ارتفاع نسبة تأييد المعارضة. 

 

جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، عن شهر فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

النتائج التي كشف عنها، الأحد، كمال أوزقيراز، رئيس شركة "أوراسيا" أشارت لحصول حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، على 29% من المشاركين بالاستطلاع، قبل إضافة أصوات المترددين، فيما حصل شريكه في تحالف "الجمهور" حزب "الحركة القومية"، المعارض على 6.8%، ما يعني أن الأخير لم يتجاوز العتبة الانتخابية التي تقدر بـ10%.


 
 

وقبل إضافة أصوات المترددين حصر "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة على 18.2%، والخير على 12.9%، و"الشعوب الديمقراطي" الكردي على 9.3%، والديمقراطية والتقدم على 2%، والمستقبل 0.6%، وأحزاب أخرى على 0.5%.


 
 

أما نسبة المترددين فبلغت 13.8%، ومن قالوا إنهم لن يصوتوا فقدرت نسبتهم بـ6.7%


 
 

وبعد توزيع أصوات المترددين ارتفعت أصوات العدالة والتنمية إلى 35.4%، والشعب الجمهوري إلى 22%، والخير إلى 16.5%، والشعوب الديمقراطي إلى 11.3%، والحركة القومية إلى 8.3% ليظل كما هو دون العتبة الانتخابية.


 
 

أما حزب الديمقراطية والتقدم فحصل على 2.9%، والمستقبل على 1.2%، والسعادة على 1.2%.


 
 

وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية قبل إضافة أصوات المترددين، يكون الإجمالي 35.8%، وبعدهاتصل النسبة إلى  43.7%، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين.

 

وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية لوحده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

 

على الصعيد ذاته، أعلن مؤسس شركة "متروبول" التركية عن نتائج استطلاع شهر فبراير/شباط، الذي بين أن 6.5% من حزب الحركة القومية الذين شاركوا بالاستطلاع، لن يصوتوا للعدالة والتنمية أبدًا.


 
 

وقد أجرت الشركة استطلاع رأي بتوجيه السؤال المشاركين: "أي الأحزاب السياسية لن تصوت له أبدًا؟"، وأفاد 6.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية بأنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، في حين أن 0.9% منهم فقط قالوا إنهم لن يصوتوا لحزب الخير.

 

وقال 60.4% من مؤيدي حزب الشعب الجمهوري المشاركين بالاستطلاع إنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية أبدًا، و47.8% لن يصوتوا لحزب الخير أبدًا.

 

وقال 30% من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الذين شاركوا بالاستطلاع إنهم لن يصوتوا لحزب الشعب الجمهوري، و38.5 لن يصوتوا لحزب الشعوب الديمقراطي، و0.8% لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، و0.1% لن يصوتوا لحزب الخير.

أخبار تهمك

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يستقر على الظهير الإيسر للزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

منذ أقل من ساعتين

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارا جديدا مع "نيدفيد"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 14 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقدي نجميه

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ربع ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

02:37 م

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

03:30 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار