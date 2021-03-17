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جرافات جيش الاحتلال تشق طريقا على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعمل جرافات جيش الاحتلال، منذ صباح اليوم الأربعاء، على شق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة.

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم منذ الصباح الباكر، بعمليات حفر وشق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة، بمؤازرة دبابتين".

 

ولفتت الوكالة إلى أن "الحفريات الإسرائيلية على الحدود قابلها استنفار للجيش اللبناني من الجهة اللبنانية وانتشار لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان".

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