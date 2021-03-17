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محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا بأعضاء البرلمان لبحث سبل أسلوب نظام عمل الجهاز التنفيذى مع أعضاء البرلمان لبحث طلبات المواطنين.

حضر الإجتماع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

و خلال اللقاء تم إستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التى تتعلق بأسلوب ونظام العمل للجهاز التنفيذي مع أعضاء البرلمان" مجلسي النواب والشيوخ" ومناقشة واستعراض العديد من الموضوعات التي تتعلق بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

و أكد محافظ الدقهلية على سرعة التفاعل مع الطلبات الجماهيرية المقدمة من قبل أعضاء البرلمان والرد عليها خلال 72 ساعة علي الاكثرحرصا على مصالح المواطنين.

و أشار محافظ الدقهلية إلى عقد لقاء كل أسبوعين للجهاز التنفيذي مع أعضاء البرلمان لاستعراض ومناقشة كافة المطالب الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها فورا، مشددا على مديري إدارتي الاتصال السياسي والدعم الفني بديوان عام المحافظة بعرض تقرير أسبوعي بالطلبات والشكاوي المقدمة وتم توجيهها للجهاز التنفيذي وموقف الردود عليها من قبل الاجهزة التنفيذية.

و تابع المحافظ: هناك تقييم مستمر فيما يتعلق بالردود على الطلبات وشكاوي المواطنين وانه سيتم معاقبة المقصرين في هذا الشأن، مؤكدا علي ضرورة التواصل المستمر مع النواب من قبل اعضاء الجهاز التنفيذي لحل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد المحافظ على ضرورة الوضوح والشفافية الكاملة بشأن مايتم من اجراءات فيما يخص الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان.


وأضاف المحافظ نتطلع الى الدعم المستمر من قبل النواب خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية للارتقاء بالخدمات المقدمة المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا على أن الجميع كجهاز تنفيذي واعضاء برلمان يعملون من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بنطاق المحافظة.
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين
محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين

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